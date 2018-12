Kalisz: Metoda "na koc" kolejnym sposobem na okradanie starszych osób

Kalisz – dwie kobiety okradły staruszkę. Podczas dokonywania przestępstwa wykazały się sporą kreatywnością. Metoda „na koc” okazała się być dobrym sposobem na włamanie do domu 80-latki.

Kalisz – metoda „na koc”

Policja z Kalisza szuka osób, które są w stanie rozpoznać kobiety z nagrania. Obie są odpowiedzialne za kradzież biżuterii oraz pieniędzy z domu starszej kobiety w Blizanowie obok Kalisza. To właśnie tam 23 października do domu starszej kobiety przyszła „akwizytorka” zajmująca się sprzedażą koców. Podczas prezentacji produktu umiejętnie zasłaniała swoją wspólniczkę, która niepostrzeżenie przedostała się do wnętrza mieszkania starszej Pani. Na nagraniu z monitoringu zamontowanego w jej domu widać twarze obu sprawczyń zuchwałej kradzieży.