Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 – święta, ferie, dni wolne. Rozpoczęcie roku szkolnego już wkrótce. Zapoznaj się z harmonogramem

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 – święta, dni wolne od nauki i ferie zimowe dla wszystkich województw. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Podajemy informacje niezbędne dla każdego ucznia.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 – kiedy wypadają dni wolne od szkoły?

Rok szkolny 2019/2020 wyjątkowo nie rozpocznie się 1 września, ponieważ dzień ten wypada w niedzielę. Uczniowie pierwszy raz pójdą do szkół ](https://wiadomosci.wp.pl/tag/szko%C5%82a) w poniedziałek 2 września. Najbliższy dzień wolny od nauki wypadnie 1 listopada (piątek), kiedy obchodzimy Wszystkich Świętych. W szkolnych murach nie trzeba się stawić także 11 listopada, kiedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Przerwa świąteczna 2019/2020 rozpocznie się 23 grudnia i potrwa do 31 grudnia. Zajęcia lekcyjne odbędą się jednak dopiero w czwartek, 2 stycznia 2020, gdyż w środę 1 stycznia świętujemy Nowy Rok. Dniem wolnym będzie Święto Trzech Króli wypadające 6 stycznia. Następne dni wolnego przypadną dopiero w kwietniu z okazji Wielkanocy. Przerwa potrwa od 9 do 14 kwietnia. 2020 roku majówka będzie krótsza, gdyż 3 maja wypadnie w niedzielę. Do szkoły nie trzeba iść tradycyjnie 1 maja, w Międzynarodowe Święto Pracy. Ostatni dniem wolnym od szkoły przed wakacjami będzie obchodzone 11 czerwca Boże Ciało. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 będzie 27 czerwca.