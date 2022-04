Kaja Godek w ciążowej sesji "pro-life"

Kaja Godek to działaczka pro-life, która jeszcze w marcu wyszła z inicjatywą "pomocy" dla Ukrainek uciekających przed wojną do Polski. Chodziło o rozdawanie ulotek wśród uchodźczyń , które przestrzegałyby przed dokonywaniem aborcji. Warto tu dodać, że w Ukrainie obowiązuje prawo, o wiele bardziej liberalne niż w Polsce, które pozwala na przerwanie ciąży do 12. tygodnia bez podawania powodu.