Kaja Godek nie odpuszcza. Lewica: "po odejściu PiS zmienimy prawo"

Lewica o projekcie Godek

- Im więcej projektów a' la Godek - tym wyższe poparcie dla liberalizacji przerywania ciąży w Polsce - mówiła Nowicka i przypomniała sondaż Ipsos dla Oko.press z połowy grudnia, z którego wynika, że 70 proc. badanych popiera prawo do aborcji do 12. tygodnia ciąży. - Niech Kaja składa swoje projekty, a społeczeństwo i tak wie, co ma o tym myśleć - dodała.