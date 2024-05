Kadyrow oczekuje "przyjemnych zmian" po 9 maja

- Uważam, że musimy zaatakować bardziej aktywnie, musimy uderzyć mocno, póki jest czas, czyli w tym miesiącu, musimy odebrać najbliższe terytorium. Trzeba zająć Odessę, Charków. A potem musimy wsadzić tego Zełenskiego do więzienia i zmusić go do podpisania wszystkich dokumentów, które są niezbędne dla Rosji, dla bezpieczeństwa naszego państwa, dla obywateli, dla rosyjskojęzycznej ludności mieszkającej na terytorium Ukrainy - cytuje rosyjska państwowa agencja RIA Novosti, powołując się na wywiad Kadyrowa dla kanału telewizyjnego Rossija 1.