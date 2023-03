Kaczyński znów zniknął. Rzecznik PiS mówi, co się dzieje

Na pytanie o konkretną datę, Rafał Bochenek zwracał uwagę na konsultacje medyczne. - Z całą pewnością będzie to po konsultacji lekarzy, jeżeli chodzi co do tego, że nastąpił koniec rehabilitacji. Wówczas pan prezes podejmie taką decyzję. Myślę, że to nastąpi w najbliższych tygodniach i pan prezes zapewne włączy się w programowy objazd Prawa i Sprawiedliwości, który trwa. Na przełomie marca i kwietnia będziemy mogli się tego spodziewać - mówił rzecznik PiS.