Kaczyński zabrał wieniec. Wassermann go tłumaczy

Wassermann poinformowała, że PiS będzie szukać "ochrony na drodze sądowej". - To jest oczywiste, że gdybym ja weszła na czyjś grób, to ten ktoś nie tylko byłby bardzo zbulwersowany, ale by mnie skarżył - oceniła. Zaapelowała do ludzi, którzy mają inny pogląd na przyczyny katastrofy smoleńskiej niż posłowie PiS, aby uszanowali pamięć ludzi, którzy tam zginęli.