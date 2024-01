Kaczyński w ogniu krytyki. "Po prostu bredzi"

- Słucham tego, co oni opowiadają i mam wrażenie, że bardzo chcą być męczennikami politycznymi, tylko męczennikami nie są. Zostali skazani za przekraczanie uprawnień i polska policja realizowała tylko i wyłącznie wyrok sądu. Jeżeli ktoś chce doszukiwać się w tym, co się zdarzyło jakiejś demonstracji, to skrajną demonstracją było to, że dwie skazane osoby przebywały w Pałacu Prezydenckim - powiedział.