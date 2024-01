Kaczyński "sunął jak czołg". Hołownia przyznaje, nie wiedział co robić

- Mam prosty komunikat do byłych posłów Kamińskiego i Wąsika. Jeżeli pojawią się w Sejmie, to na moich warunkach. Muszą stosować się do warunków porządkowych marszałka Sejmu, tak stanowi regulamin - powiedział marszałek Sejmu pytany o to, czy nie obawia się, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik pojawią się w Sejmie.