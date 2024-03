Kaczyński straci immunitet? Prezes PiS reaguje

Kaczyński mówi o "degeneracji systemu prawa"

Do całej sprawy odniósł się we wtorek Jarosław Kaczyński. - Jeżeli stracimy immunitet w tej sytuacji, to będzie dowód, że w Polsce każdy może na czyimś grobie zawiesić obraźliwy wobec zmarłego napis i ten napis jest prywatną własnością tego zawieszającego i członkowi rodziny albo komuś zaprzyjaźnionemu nie wolno go zdjąć - powiedział na konferencji prasowej.