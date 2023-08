Kaczyński przebił TVP. 40 razy "Tusk" w jednym wywiadzie

Na pytanie Karnowskich, czy PiS chce ostrzec Polaków przed powrotem Tuska do władzy, Kaczyński odparł, że "Tusk sam tu nie wrócił". - Tuska przysłali tu ci, którzy od wielu lat nim sterują. Dziś jest to przede wszystkim brukselska biurokracja, silnie zdominowana przez Niemcy, coraz brutalniej dążąca do podporządkowania sobie Polski - dodał. Oskarżył też Tuska o to, że "działa w imieniu tych, którzy maj wobec Polski bardzo złe zamiary".