Kaczyński premierem po wyborach? "Prezes chce tego osobiście"

Scenariusz, że po zwycięskich dla PiS wyborach, Jarosław Kaczyński obejmie tekę premiera jest coraz bardziej realny. – Przede wszystkim chce tego prezes PiS, a to wystarczająca rekomendacja – mówi nam jeden z czołowych polityków z otoczenia szefa partii.

I jak dodaje, byłoby to dla Kaczyńskiego spełnienie politycznych ambicji. - W wyborach 2015 r. przekonano prezesa, żeby nie był twarzą kampanii wyborczej. Wystawiono kandydaturę Beaty Szydło na premiera. Manewr się powiódł. W wyborach samorządowych prezes był aktywny, w wyborach do Parlamentu Europejskiego również. Sondaże wskazują, że idziemy po zwycięstwo. Nie ma powodu, dla którego, prezes nie angażowałby się w kampanię i po wyborach miałby nie stanąć na czele rządu – mówi nam nasz informator.

Kampania z Kaczyńskim i Morawieckim

Jak wynika z ustaleń WP, twarzą kampanii wyborczej będzie nadal premier Mateusz Morawiecki. To on będzie jeździł po całej Polsce i przekonywał wyborców do oddania głosu na PiS. Ale w wielu miejscach pojawi się razem z nim prezes Kaczyński.

Trudno powiedzieć coś na pewno

- W Polsce kariery polityczne kończyły się na ogół w okolicach siedemdziesiątki, o ile nie przerwała ich przedtem śmierć albo jakieś inne wydarzenia. Biorę to pod uwagę. To nie oznacza, że się w tej chwili gdzieś wybieram, że chcę odchodzić, ale też uważam, że to, że ludzie o pokolenie ode mnie młodsi przejmują ster, czy już przejęli w wielu wypadkach ster, to jest zjawisko dobre - powiedział Kaczyński.