Kaczyński ostro o Tusku. Dosadne słowa prezesa PiS

Pytany o to, co mogłoby zmienić "totalność" opozycji, wicepremier ds. bezpieczeństwa stwierdził, że z pewnością byłyby to przegrane wybory. - Parlamentarne, a dobrze by było, by również i prezydenckie. To mogłoby być impulsem do refleksji,przynajmniej dla niektórych, że dalej tak się nie da - mówił Kaczyński.