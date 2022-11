Kaczyński o TVN: Powiem szczerze, chroni ich nasz największy sojusznik

- Powiem szczerze. TVN jest stacją chronioną przez naszego największego i jedynego realnego sojusznika. Bo w starcie z Rosją, a to jest nasz przeciwnik, nikt inny się nie liczy - stwierdził Kaczyński. Ci, którzy opowiadali, że nam Niemcy pomogą. Niemcy to mogą… Już nie powiem co, bo wiele pań jest na sali - dodał.