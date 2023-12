Kaczyński niezadowolony z obrony TVP. Chce "mieć fightera"

PiS ma większość w Radzie Mediów Narodowych i gdyby tylko prezes PiS zapalił zielone światło, zmiana najpewniej zostałaby przeprowadzona. Portal podkreśla jednak, że jeśli RMN "odwołałaby Matyszkowicza i podjęła uchwałę o powołaniu innego prezesa TVP, a sąd odmówiłby później wpisania go do KRS, to obóz PiS straci jakąkolwiek podstawę do walki o TVP".