Kaczyński modlił się za Jolantę Szczypińską w Sejmie

Jarosław Kaczyński oddał hołd Jolancie Szczypińskiej. - 8 grudnia zmarła Jolanta Szczypińska, wiceprzewodnicząca naszego klubu, poseł na Sejm RP, osoba zaangażowana w Solidarność, działaczka podziemia, członek Porozumienia Centrum - powiedział prezes PiS w Sejmie.

- Śp. Jolanta Szczypińska była osobą głęboko zaangażowaną w sprawy Polski. Mimo, że przez ostatnie 19 lat ciężko chorowała, jej zaangażowanie trwało do ostatnich tygodni jej życia. Gdy odzyskiwała chociaż na chwilę możliwość jakiejś aktywności, nawet przez telefon zajmowała się tym, co dzieje się w jej okręgu, w życiu publicznym. Sądzę, że zasłużyła na bardzo dobrą pamięć. Była piękna postacią naszego ruchu politycznego, ale także szerzej naszej całej politycznej wsólnoty, jakkolwiek by nie była ona teraz podzielona - powiedział o nieżyjącej Szczypińskiej prezes PiS.