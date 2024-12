Kaczyński lekceważy obowiązki posła? Nie uczestniczy w pracach komisji

Poseł KO Marcin Józefaciuk zwrócił uwagę na nieobecność Jarosława Kaczyńskiego na posiedzeniach Komisji ds. Petycji. Kaczyński, mimo że jest jej członkiem, nie uczestniczył w żadnym z jej posiedzeń. Józefaciuk złożył wniosek o wyjaśnienie, jak przewodniczący komisji Rafał Bochenek motywuje posłów do uczestnictwa.

Według informacji rp.pl, Kaczyński nie pojawił się na żadnym z 48 posiedzeń komisji. Przewodniczący Bochenek usprawiedliwia jego nieobecności, co pozwala uniknąć finansowych konsekwencji. Jak wylicza rp.pl, gdyby nie to, Kaczyński za każdą nieobecność straciłby jedną trzydziestą uposażenia i diety, czyli 561 zł brutto. W sumie za wszystkie posiedzenia: 27,5 tys. zł.

Pozostali członkowie komisji skarżą się na dodatkową pracę związaną z nieobecnościami kolegów. Chodzi o to, że w Komisji ds. Petycji posłom przydzielane są petycje do prowadzenia. Często dotyczą one zawiłych kwestii prawnych.