Błaszczak nie pozwolił dokończyć Kaczyńskiemu po pytaniu TVN

- Ja to potraktowałem jako przypomnienie, że Donald Tusk zachowywał się wobec prezydenta Trumpa w sposób prowokacyjny. (...) To jest przeciw polskiemu interesowi. (...) Natomiast gdybyśmy mieli możliwość odwołania premiera Tuska to, pewnie się redaktor nie zdziwi, byśmy to uczynili - powiedział Jarosław Kaczyński.