Kaczyński: do katastrofy smoleńskiej doprowadziła nienawiść

- Ludzi, którzy mieli budować - wraz z nami - przyszłość Rzeczypospolitej - dodał Kaczyński. - Ale cześć i pamięć należy się wszystkim, którzy tam zginęli, wszystkim, którzy jechali po to, aby uczcić pamięć pomordowanych w Katyniu, by oddać im hołd, by przypomnieć, by doprowadzić do tego, by nie przyszło to, na co liczyli nasi wrogowie, by nie przyszło zapomnienie, zobojętnienie - podkreślił prezes PiS.