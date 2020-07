Kaczyński chce repolonizacji. Wcześniej sprzedał polską gazetę Szwajcarom. "Taki był rynek"

O pomysłach PiS na repolonizację słyszymy co kilka miesięcy odkąd partia w 2015 r. wygrała wybory parlamentarne. Prezes PiS najwidoczniej zmienił pogląd na to, w czyich rękach powinny być polskie media. Wystarczy się cofnąć do 1993 r. Jarosław Kaczyński stał wówczas na czele rady Fundacji Prasowej "Solidarność" i przyczynił się do sprzedaży "Expressu Wieczornego" szwajcarskiemu koncernowi prasowemu Marquard.