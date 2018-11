"Kabaret", "dramat", "parodia". Ostre komentarze po procesie Kaczyński-Wałęsa

Rozprawa między Jarosławem Kaczyńskim i Lechem Wałęsą została zamknięta. Ale nie cichną wpisy na temat tego, co działo się przed salą sądową i na niej. Komentatorzy uważają, że walka był nierówna. I to na kilku poziomach.

" Jarosław Kaczyński musi udowodnić przed sądem, że nie zabił brata i reszty pasażerów Tupolewa, rozkazując mu lądowanie we mgle. Bo tak twierdzi Lech Wałęsa , który nie wycofa swoich oszczerstw. Kaczyński musi również potwierdzić, czy czuje się takimi oskarżeniami urażony. Dramat" - napisał na Twitterze publicysta WP Marcin Makowski.

Zdaniem prawicowego publicysty Stanisława Janeckiego przebieg rozprawy to "parodia i czysta kpina z prawa". A szef portalu tvp.info Samuel Pereira zasugerował, że biorąca udział w rozprawie sędzia Wiktoria Klawonn nie jest "przypadkowa". "Znamy ją z decyzji przeciwko Sylwestrowi Latkowskiemu o zabezpieczeniu majątkowym w wysokości 20 tys. złotych" - napisał na Twitterze.

Mimo wszystko dosyć niefrasobliwy sposób odpowiadania na pytania przez Lecha Wałęsę może, zdaniem jednego z komentatorów, mocno mu zaszkodzić. "Wałęsa nie wygrałby tego procesu nawet, gdyby to rozsądzał trójkowy skład: Tuleya, Łączewski, Żurek" - uznał dziennikarz Michał Majewski.

Były rzecznik Wałęsy, Mirosław Szczerba, uznał jednak, że to Kaczyński "potulnie w sądzie". "To nie Sejm ani nie Nowogrodzka. Pytam się posłanek i posłów Koalicji Obywatelskiej. Zabiliście brata J. Kaczyńskiego w Smoleńsku ? Nazwał wszystkich "Kanaliami”? Czy powinien publicznie przeprosić? Tylko prawomocny wyrok sądu go zmusi" - stwierdził.