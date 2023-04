Już wkrótce Allegro otworzy się w Czechach. Sprzedawcy zyskają miliony potencjalnych klientów

Otwarcie się na czeski rynek to ogromna szansa na rozwój dla polskich sprzedawców. Tamtejszy sektor e-commerce jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2021 r. ponad połowa Czechów (liczba mieszkańców kraju to 10,5 mln) kupiła online przynajmniej jeden produkt, a cała sprzedaż w porównaniu do 2020 r. wzrosła o 14 proc. Średnia wartość zamówienia złożonego przez czeskiego klienta wynosi 1510 koron, czyli ok. 297 zł.