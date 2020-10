Jurek Owsiak z koronawirusem. Szef WOŚP apeluje

"Byłem przekonany, że może to być tylko grypa , ale na wszelki wypadek zgłosiłem wraz z żoną chęć zrobienia testów" - podał Owsiak. Badanie zostało wykonane we wtorek, teraz pojawiły się wyniki.

"To pokazuje, jak bardzo różną formę przybiera koronawirus. Gdyby pandemia nie była obecna we wszystkich przekazach medialnych, uznałbym to za coś, co w życiu już zdarzyło mi się nieraz i dzisiaj byłbym już w Fundacji. Wyniki testu zmieniły jednak te plany o 180 stopni. Dlatego apeluję do Was: nie bagatelizujcie nawet najmniejszych objawów. Dbajcie o siebie" - zaznaczył Owsiak.