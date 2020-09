Jurek Owsiak nie chce pieniędzy od Natalii Nitek-Płażyńskiej

Owsiak nie chce pieniędzy po kontrowersyjnym wyroku

Szef WOŚP zaznaczył jednocześnie, że fundacja nie podejmie żadnych kroków w celu wyegzekwowania wyroku, a jeśli Nitek-Płażyńska pieniądze wpłaci, to Owsiak osobiście je jej zwróci. - Jeśli będzie miała Pani wpłacić pieniądze na konto naszej Fundacji – to ja osobiście obiecuję, że nie podejmiemy żadnych kroków, by je wyegzekwować, a jeśli zostanie Pani jednak do tego zmuszona, to z moich własnych pieniędzy, zwrócę je Pani natychmiast - zadeklarował. - Współczuję Pani, że była Pani świadkiem takiej rozmowy - dodał.