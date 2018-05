Julia Skripal wypowiedziała się publicznie po otruciu. "Mam szczęście, że żyję"

Córka otrutego nowiczokiem Siergieja Skripala w rozmowie z Agencją Reutera powiedziała, że powrót do zdrowia był dla niej i ojca trudny oraz bolesny. Julia Skripal chce powrócić do Rosji, ale jeszcze nie teraz. - Mieliśmy szczęście - twierdzi.

Były pułkownik GRU i współpracownik brytyjskiego wywiadu Siergiej Skripal oraz jego córka zostali otruci 4 marca. Do ataku wykorzystano bojowy środek nowiczok . Obydwoje długo walczyli o powrót do zdrowia. O zamach na ich życie oskarżono Rosję.

Julia Skripal w rozmowie z Agencją Reutera powiedziała, że "mają szczęście, że żyją". Przyznała, że po ataku jej życie "przewróciło się do góry nogami". I potwierdziła, że przedstawiciela ambasady Rosji zaproponowali jej pomoc, ale ją odrzuciła .

Skripal uznała, że "nie jest jeszcze gotowa na jej przyjęcie". Mimo to zapewniła, że w przyszłości chce wrócić do Rosji. - Nasz powrót do zdrowia przebiegał powoli i był bardzo bolesny - powiedziała.