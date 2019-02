Juan Guaido: "Poparcie Polski jest ważne"

Uznany przez wiele państw za tymczasowego prezydenta Wenezueli Juan Guaido zarzucił obecnym władzom rozkradanie państwa. - Właśnie dlatego panuje głód, a ludzie nie mają leków - stwierdził w rozmowie z TVP Info.



– Przyglądaliśmy się im, analizowaliśmy, rozmawialiśmy na ten temat – dodał. – To poparcie jest ważne nie tylko dla mnie, ale także dla Wenezuelczyków, którzy nie czują się osamotnieni. Czują, że te protesty nie poszły na marne, ta cała mobilizacja na rzecz praw społecznych miała sens – powiedział tymczasowy prezydent kraju.

Mają tyle ropy, co światowe mocarstwa, a głodują

Guaido podkreślił, że wielu Wenezuelczyków umiera z głodu, bo państwo jest rozkradane. Ocenił, że jego ojczyzna ma największe zasoby ropy naftowej, a mimo to jest pogrążona w kryzysie.

– Tylko trzy kraje na świecie zainwestowały więcej w przemysł rafineryjny niż Wenezuela w ciągu ostatnich 10 lat: Arabia Saudyjska, która produkuje 10 mln baryłek ropy dziennie oraz Stany Zjednoczone i Rosja, które mają podobną produkcję. Jak to możliwe, że w Wenezueli, która zainwestowała 300 mld dolarów, produkcja spadła z 3,5 mln dziennie do 1 miliona. To największa sztuczka magiczna w historii – ironizował Juan Guaido.