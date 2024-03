Joński będzie miał kłopoty? "Składam zawiadomienie"

"Akta zostały komisji przekazane z zastrzeżeniem, że nie mogą zostać upublicznione – przynajmniej do momentu zakończenia toczącego się postępowania. To jedna z podstawowych zasad procedury karnej. D. Joński złamał tą zasadę: akta, które miały służyć do pracy komisji, wykorzystał, aby polansować się w mediach. Ktoś zapomniał powiedzieć mu, że mogą być za to konsekwencje: czyn z art. 241 § 1 k.k. zagrożony jest karą do 2 lat pozbawienia wolności" - dodał Jabłoński we wpisie.