John Bercow odchodzi. Spiker Izby Gmin wskazał prawdopodobny termin

John Bercow od czerwca 2009 roku pełni urząd spikera Izby Gmin. Teraz zapowiedział, że dzień wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej albo dzień nowych wyborów w Zjednoczonym Królestwie będzie datą jego odejścia ze stanowiska.

W środę Izba wniosek ten odrzuciła, popierając zarazem - dzięki rozłamowcom z Partii Konserwatywnej Johnsona - projekt ustawy otwierającej drogę do zablokowania bezumownego brexitu i opóźnienia wyjścia z UE do 31 stycznia 2020 roku.

Opóźnienie brexitu może zmienić układ sił

Sondaże wskazują, że przedterminowe wybory mogłyby nie tylko nie rozwiązać obecnego kryzysu, ale nawet go pogłębić. Żadna przewidywalna kombinacja ugrupowań raczej nie może liczyć na większość w Izbie Gmin. To z kolei może doprowadzić do kolejnych wyborów.