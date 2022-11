Joanna Scheuring-Wielgus usłyszała zarzuty. "Złośliwe przeszkadzanie w mszy"

Joanna Scheuring-Wielgus z zarzutami. "Nie przyznałam się do winy"

We wtorek Scheuring-Wielgus usłyszała w toruńskiej prokuraturze zarzuty w tej sprawie. - Nie przyznałam się do winy. Złożyłam krótkie wyjaśnienia. Powiedziałam, że 25 października 2020 roku wspólnie z mężem weszliśmy do kościoła - w ciszy. Każdy z nas trzymał w ręku hasła. Byliśmy w kościele ok. 60 sekund. Był to protest w ramach akcji "Słowo na niedzielę" ogólnopolskiej akcji. Był to protest przeciwko wtrącaniu się Kościoła w życie intymne kobiet. Była to akcja sprzeciwem wobec haniebnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego (ws. dopuszczalności aborcji - red.) - powiedziała po wyjściu z budynku prokuratury posłanka Lewicy.