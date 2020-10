Joanna Scheuring-Wielgus i Piotr Müller gośćmi programu "Tłit"

Co dziś w programie? TK w czwartek uznał, że przepisy umożliwiające usunięcie płodu w wypadku stwierdzenia jego ciężkiego uszkodzenia lub nieuleczalnej choroby są niezgodne z konstytucją. Wyrok zapadł większością głosów. Zdania odrębne złożyli sędzia Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski.

W Warszawie odbył się protest przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Pod budynkiem TK zebrało się kilkaset osób. W stolicy z każdą kolejną godziną robiło się coraz bardziej gorąco. Wściekły tłum zmierzał w stronę domu Jarosława Kaczyńskiego. Dochodziło do starć z policją. Willi prezesa PiS strzegły dwa kordony policji. Manifestacja zakończyła się około godziny 2 w nocy.

Demonstranci w Warszawie mieli ze sobą transparenty z hasłami: "Prawo ma nas chronić", "Macie krew na togach", a także "Zrozumcie prawica: to moja macica". Uczestnicy protestu skandowali: "Konstytucja jest kobietą", "Jest ich opór, jest opresja". "Moje ciało, moja sprawa" czy "Solidarność naszą bronią". Policja legitymowała uczestników protestu.

Podobne manifestacje miały miejsce w całej Polsce, m.in. we Wrocławiu, Szczecinie, Trójmieście oraz Lublinie.

Koronawirus w Polsce

Dziś mają zostać ogłoszone nowe obostrzenia. By skuteczniej walczyć z epidemią koronawirusa, rząd wprowadzi zakaz opuszczania domów przez seniorów - wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarła Wirtualna Polska. Dzieci i młodzież w wieku do 16. roku życia w godzinach 9-15 będą mogli przebywać poza domem tylko w towarzystwie osób dorosłych. Obowiązywać będzie także zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób.