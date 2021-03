Joanna Lichocka apeluje o zaszczepienie dziennikarzy

Posłanka Joanna Lichocka o swoim apelu do Michała Dworczyka poinformowała w tekście na portalu nizależna.pl. Jej zdaniem konieczne jest zaszczepienie wszystkich dziennikarzy, którzy są szczególnie narażeni na wzmożone kontakty społeczne. "Teraz apeluję o to oficjalnie: przeprowadźmy szczepienia dziennikarzy pracujących na pierwszej linii! Niech redaktorzy naczelni wyznaczą tych, którzy są najbardziej narażeni na kontakty społeczne podczas swojej pracy" - napisała posłanka.

Joanna Lichocka chce szczepień dla dziennikarzy

Argumentując swój apel posłanka stwierdziła, że do wykonywania pracy dziennikarza konieczne jest przebywanie blisko ludzi. "To oczywista oczywistość, że dziennikarze, fotoreporterzy, redaktorzy opierają się w pracy na kontaktach międzyludzkich, zbierają informacje, muszą być na miejscu wydarzeń, by je rzetelnie relacjonować – i powinniśmy także ich chronić" - czytamy.

Lichocka swój apel skierowała również do działającej przy premierze Rady Medycznej i ministra zdrowia. "Zwracam się do Rady Medycznej przy premierze, do ministra zdrowia, niech rozważą Państwo, czy nie można tych kilkaset osób, które codziennie pracują z narażeniem zdrowia po to, byśmy wiedzieli, co się dzieje, otoczyć taką opieką polskiego państwa" - wzywa posłanka w serwisie niezależna.pl.