Joanna Kurska wraca do TVP? Nieoficjalne doniesienia

Joanna Kurska wróci do TVP? "Zrobiłem jej osobistą krzywdę, że nie ma jej w telewizji"

Redakcja Pudelka pod koniec sierpnia zapytała Jacka Kurskiego o ewentualny powrót żony do TVP. Ówczesny prezes przyznał, że stanie się to prawdopodobnie wtedy, gdy on zniknie z Woronicza.