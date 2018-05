Joanna Kopcińska o proteście niepełnosprawnych. "Dobrze, że się skończył. To słuszna decyzja"

Rzecznika rządu była uczestnikiem konferencji prasowej, na którym opowiadała o zawieszeniu protestu niepełnosprawnych. - Dostaliśmy po poprzednim rządzie 29 projektów do zrealizowania. Udało się spełnić 10 z nich, a 5 jest w trakcie - mówiła polityk PiS.

Jednocześnie rzecznik rządu jest zadowolona z końca protestu. - To słuszna i odpowiedzialna decyzja. Środowisko osób niepełnosprawnych nie może być dzielone. Od początku nie popierałam tej formy protestu. Najważniejsze, żeby osoby niepełnosprawne miały dostęp do rehabilitacji. Proszę też, aby nie wracać do złych emocji. Z pewnością niektórzy politycy opozycji chcieliby wykorzystać ten protest do swoich celów.