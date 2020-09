Joanna Kluzik-Rostkowska gościem programu "Tłit"

Dzisiaj gościem programu jest Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej i była minister edukacji. Zapraszamy do oglądania programu na stronie głównej WP i w mediach społecznościowych. Podczas wtorkowej rozmowy prowadzący Marek Kacprzak porozmawia z gościem na różne tematy. Po rozmowie połączymy się z czwórką reporterów, którzy będą relacjonować pod szkołami, jak wygląda rozpoczęcie roku szkolnego w dobie pandemii koronawirusa w Polsce.

1 września to szczególna data w historii Polski. W 1939 r., o godzinie 4.45 niemiecki pancernik szkolny "Schleswig-Holstein" rozpoczął ostrzał Westerplatte. Niemcy atakując Polskę, doprowadziły do wybuchu II wojny światowej. Tegoroczne obchody 81. rocznicy są w całości uroczystościami państwowymi, po tym jak miasto Gdańsk straciło tereny i przestało być gospodarzem obiektu.

1 września to również początek roku szkolnego. W tym roku szczególny, bo w dobie epidemii koronawirusa w Polsce. Powrót do szkoły będzie odbywał się w szczególnym reżimie sanitarnym. Uczniowie wrócą do szkolnych ław. Na początek nauka rozpocznie się w sposób tradycyjny, jednak dyrektor placówki za zgodą sanepidu będzie mógł podjąć decyzję o przejściu na tryb zdalny lub mieszany.