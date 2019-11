Joachim Brudziński i wpadka z butami. Ekspert nie wierzył w jego tłumaczenie

"Swobodny" ubiór europosła PiS podczas składania kwiatów w trakcie obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wywołał burzę w internecie. Na dżinsy i sportowe buty byłego ministra zwrócił uwagę m.in. Borys Budka. Ekspert ds. protokołu dyplomatycznego nie ma wątpliwości, że doszło do wpadki.

Do afery konfekcyjnej odniósł się główny zainteresowany. Na zarzut jednego z internautów odpisał: "(...) jak jestem nieoficjalnie, w trakcie podróży, jako osoba prywatna, a nie minister czy poseł w oficjalnej delegacji, to często zdarza mi się być nie w garniturze, tylko w dżinsach i w wygodnych butach. Również pod pomnikami Wielkich Polaków" - wyjaśnia Brudziński.

Te wyjaśnienia nie zrobiły jednak wrażenia na ekspercie od protokołu dyplomatycznego. - Tłumaczenie pana ministra jest nieprzekonujące. Nie był poza barierką, tylko stał u boku premiera. A jeśli czuł, że jest tam nieoficjalnie i nie jest stosownie ubrany, to trzeba było się wycofać, odejść kilka metrów dalej i stanąć jak zwykły obywatel, a nie osoba uprzywilejowana. Jeżeli znajdował się w pierwszym szeregu wraz z innymi ministrami i szefem rządu, to brał udział w ceremonii jako konstytucyjny minister - mówi dr Janusz Sibora w rozmowie z WP.

- To jest zasadnicza różnica. Jeśli pan jest w trakcie wycieczki z żoną i z rodziną, jedzie np. do Budapesztu i ogląda tam pomnik „wujaszka Bema”, jak mówią Węgrzy, to oczywiście jest to sytuacja nieoficjalna. Natomiast tu mamy do czynienia z sytuacją oficjalną - nie ma wątpliwości nasz rozmówca.