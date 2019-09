Joachim Brudziński po komentarzu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej: gratuluję poczucia humoru

Małgorzata Kidawa-Błońska w jednej ze swoich wypowiedzi zbagatelizowała sprawę internetowego konta "SokzBuraka". Nie spodobało się to Joachimowi Brudzińskiemu. Europoseł przypomniał jej, że na hejterskim profilu umieszczono fikcyjny cytat pomieszany z jego słowami.

- Nie znam tego pana, znam tylko czasami to, co robi Sok z Buraka. Nie jest to najgorsza rzecz, jaką widziałam w internecie. Nie rozumiem, dlaczego takie zainteresowanie akurat tą jedną witryną - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Pani ⁦Małgorzata Kidawa-Błońska w rozmowie z mediami stwierdziła ,że #SokzBuraka to taki w sumie prześmiewczy portal i nie wie, dlaczego się go czepiają. Tutaj próbka "śmiesznego” #FakeNews Jeżeli to jest śmieszne, to gratuluję Pani poczucia humoru" - napisał europoseł.