Joachim Brudziński o negocjacjach w Zjednoczonej Prawicy. Wskazał, kto nadaje ton

Joachim Brudziński był gościem Polsat News. Europoseł PiS był pytany o to, kto rządzi obecnie Zjednoczoną Prawicą. Czy pozycja Jarosława Kaczyńskiego jest zagrożona?

- Tym, którym bardzo by zależało na tym, żeby tutaj sytuacja wymknęła się spod kontroli, to mogę tylko przekazać, że musicie jeszcze długo, długo poczekać na to, aby rzeczywiście można było tutaj wysnuć taki oto wniosek, że Jarosław Kaczyński nie trzyma tych sterów mocno w swoich dłoniach. Dzisiaj jest niekwestionowanym liderem naszego obozu politycznego - podkreślił Brudziński.