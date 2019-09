Joachim Brudziński: Nie będę namawiał do debaty z PO

Szef sztabu wyborczego PiS Joachim Brudziński powiedział, że partia rządząca pokazała ostatnio zarys swojego programu, a teraz będzie odsłaniać poszczególne jego punkty. Odpowiedział także na pytania dotyczące debaty wyborczej.

- Nie przewiduję, żebym – jako szef sztabu – namawiał premiera czy prezesa do tego, żeby stawał do debaty z Grzegorzem Schetyną, bo byłoby to w mojej ocenie i w mojej opinii budowanie naszego przeciwnika, a w żaden sposób nie dawałoby to jakiegoś handicapu wyborczego czy uzysku politycznego – odpowiedział Joachim Brudziński.