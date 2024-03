"Jęzor zimna". Jest prognoza pogody na Wielkanoc 2024

Wielkanoc w tym roku w Polsce może być więc chłodna. "W zimnych masach powietrza z północy rankiem w niedzielę 31 marca temperatura spaść może na północy od -3 do -5 st. C. W ciągu dnia natomiast wzrosnąć ma do 5 st. C na Podlasiu, 8-9 st. C w centrum kraju, do 10-12 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej" - czytamy na portalu tvnmeteo.pl.