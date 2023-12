"Jesteście mistrzami świata!". Poseł PiS krzyczał na mównicy

- Panie Tusk, panie Hołownia, panie Kosiniak-Kamysz! Myślicie, że ujdzie wam to na sucho, co robicie w ostatnich dniach? Myślicie, że możecie łamać demokrację? Możecie łamać konstytucję? Myślicie, że możecie niszczyć ludzi, myślicie, że możecie bić kobiety? Myślicie, że możecie szantażować, straszyć i wyrzucać, z godziny na godzinę, dziennikarzy? Nie można! Nie można! I odpowiecie za to w imię prawa! - grzmiał poseł.