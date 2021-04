Jest wyrok dla matki, która zabiła swoje córki

Zabiła swoje córki

Do zbrodni doszło w 2018 roku w Lubinie. Po wejściu do mieszkania policjanci odkryli zwłoki rocznej dziewczynki oraz ciężko ranną 12-latkę. W lokalu przebywała również poważnie ranna matka dzieci. Obie dziewczynki miały rany cięte i kłute. Kobiecie postawiono zarzut podwójnego zabójstwa. Natalia W. przyznała się do winy, ale nie potrafiła powiedzieć dlaczego pozbawiła życia swoje dzieci.

Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł w grudniu 2018 roku w Sądzie Okręgowym w Legnicy. Wówczas na Natalię W. nałożono karę dożywotniego pozbawienia wolności. W 2019 roku Sąd Apelacyjny zmienił wymiar kary do 25 lat więzienia. Od wyroku z 2019 roku kasację do Sądu Najwyższego złożył Prokurator Generalny, który we wniosku argumentował, że kara "jest rażąco niewspółmierna do bardzo wysokiego stopnia winy i społecznej szkodliwości czynów przypisanych oskarżonej, a tym samym niesprawiedliwa i wniósł w tej sprawie kasację".