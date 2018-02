Jest reakcja na okładkę "GPC". "Najpierw przyjrzą się jej prawnicy, a potem może kroki prawne"

- Nie pozwolimy nikogo bezkarnie obrażać, a już na pewno nie przez politruków udających dziennikarzy - podkreślił lider PO Grzegorz Schetyna. To jego odpowiedź na okładkę "Gazety Polskiej Codziennie", która grzmiała: "Zawodowi kłamcy, czyli szmaciarze".



"Prawnicy przyjrzą się okładce i rozważymy kroki prawne przeciwko GPC. Nie pozwolimy nikogo bezkarnie obrażać, a już na pewno nie przez politruków udających dziennikarzy - Grzegorz Schetyna w jutrzejszej 'Rzeczpospolitej'" - napisał dziennikarz. Do komentarza dołączył zdjęcie okładki "GPC" z 9 lutego. Na pierwszym planie widać europosłów Różę Thun i Michała Boniego. Obok umieszczono napis "Zawodowi kłamcy, czyli szmaciarze", odwołujący się do kontrowersyjnych słów Tomasza Sakiewicza.

Przypomnijmy wypowiedź redaktora naczelnego "GP" i "GPC" w TVP Info. - Ja nie mówię o szmalcownikach. Jeżeli już, to o szmaciarzach. Mnie to określenie się bardzo podoba. Bo rzeczywiście w Polsce jest frakcja szmaciarzy, czyli ludzi, którzy za pieniądze zrobią krzywdę Polsce - mówił. W ten sposób odniósł się do głosowania europarlamentarzystów, którzy zdecydowali o odwołaniu Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceszefa Parlamentu Europejskiego.