Jest postanowienie ws. Polskiego Radia. W sieci wrze od komentarzy

Sąd Rejonowy w Warszawie odmówił wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego likwidacji Polskiego Radia. Politycy i publicyści komentują sytuację. "Neolikwidator nie ma już jakiejkolwiek podstawy do tego, by dalej zarządzać spółką" - stwierdził we wpisie na portalu X Mariusz Błaszczak.