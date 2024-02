Jest nowy komentarz Hołowni. Wszystko jasne ws. Pawłowskiej

Na pytanie o to, czym skusił Pawłowską do objęcia mandatu, marszałek stwierdził: "wdziękiem i kultura osobistą". - I tę odpowiedź kieruję do Przemysława Czarnka i jemu to samo polecam. Więcej wdzięku i kultury osobistej, panie pośle - zwrócił się do posła PiS.