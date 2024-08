Jest nowe nagranie z wybuchu w Poznaniu. "Od strony podwórza"

To kolejne nagranie, które pokazuje, co wydarzyło się przy ulicy Kraszewskiego. Wcześniej w internecie pojawiły się inne filmy.

Reporterzy programu UWAGA! TVN dotarli z kolei do pracownika tej firmy. Mężczyzna przyznał, że firma zajmowała się regeneracją akumulatorów . Pracownik powiedział, że podczas wymiany ogniw często dochodziło do pojawienia się ognia.

- Jak plus z plusem się połączy, to najpierw nagrzewały się blaszki, no i później ogień był po prostu. Oni to gasili w ten sposób, że wrzucali do piasku - opowiadał w rozmowie z reporterem UWAGI! TVN.