Jest decyzja ws. zerowego VAT-u na żywność

Następnie Morawiecki przeszedł do "trzech ważnych punktów". - Zgłosiliśmy około trzy tygodnie temu bardzo ważne projekty. Warto, aby Polacy wiedzieli, co się z nimi dzieje. Pierwszy to wakacje kredytowe, drugi - tarcza energetyczna, trzeci - 0 VAT na żywność - zaczął.