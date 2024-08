Horror w Głogowie. Przetrzymywał kobietę latami, ruch prokuratury

Koszmar trwał latami

Kobieta była bita, duszona i gwałcona. Oprawca izolował ją od innych osób, kontrolował i poniżał. Według ustaleń śledczych, od 1 stycznia 2019 do 28 sierpnia br. młoda kobieta była przetrzymywana w komórce gospodarczej z ograniczonym dostępem do wody, środków higienicznych, bez dostępu do światła słonecznego. Oprawca bił ją i gwałcił.