Jest decyzja komisji śledczej ws. Sobonia. "Nie będę pozwalał"

Artur Soboń zostanie ponownie wezwany przed komisję śledczą ds. wyborów kopertowych. - Nie będę pozwalał na to, żeby były odczytywane z karetek, z notatek, jakiekolwiek zeznania. Świadkowie mają mówić to, co pamiętają i to, co wiedzą. Pytamy o fakty, nie o opinie - zapowiedział przewodniczący Dariusz Joński.