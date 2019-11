Jest beznadziejnie, idź do Rity. Polacy przychodzą tłumnie

Cudów trzeba na tym świecie. A gdy sprawa trudna, tym bardziej przyda się siła wyższa. Złe diagnozy, kłótnie rodzinne, pieniędzy za mało. Wszędzie tam, gdzie ludzkie działanie nie wystarcza, pojawia się ona. Rita. Święta Rita. To do niej każdego miesiąca przyjeżdżają tłumy Polaków

Spokojne krakowskie uliczki robią się tłoczne. Tak jest co miesiąc. Przed kościołem stają sprzedawcy róż. Kwiaty wetknięte są w wazony, ułożone w równych rzędach. Jedne po dwa złote, inne po trzy, po pięć. Kupują je młodzi, starzy, niektórzy na wózkach, inni o kulach.

- Wszyscy przyjeżdżają ze sprawami trudnymi - oznajmia. - To znaczy? - dopytuję.

Opowiada, że spraw trudnych jest niezliczona ilość. Brak pieniędzy, bo albo emerytura mała, albo pensja niska. Są choroby, wielu przychodzi z rakiem, po zawałach, ale niektórzy z depresją . Są tacy, co pokłócili się z rodziną, mają problemy w pracy. Zawsze jest o co prosić.

Wzruszam się często

Tłum przed drzwiami gęstnieje. Do księdza, który zapisuje w zeszycie intencje, ustawia się kolejka. Ludzie wchodzą do kościoła z różami. To symbol świętej Rity, patronki spraw beznadziejnych, osób chorych i rannych. Świętej, która nikogo nie zostawi bez pomocy.