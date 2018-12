Jest akt oskarżenia ws. wnuka Lecha Wałęsy. Grozi mu długa odsiadka

Bartłomiej W. został oskarżony o napaść na dwóch obywateli Szwecji, której miał dokonać wspólnie z dwoma innymi mężczyznami w maju tego roku. Wnuk byłego prezydenta może trafić za kratki nawet na 12 lat.

Do zdarzenia doszło ok. północy 21 maja tego roku. Trzech mężczyzn zaczepiło dwóch szwedzkich turystów, którzy przechadzali się po gdańskiej starówce. Jeden z nich uderzył turystę, a pozostali Polacy przyłączyli się do zadawania ciosów. Jeden ze Szwedów co najmniej dwukrotnie został uderzony przedmiotem, który przypominał pałkę, co spowodowało poważne obrażenia. Drugi z poszkodowanych miał złamaną nogę. Polacy również zabrali Szwedom telefon komórkowy.